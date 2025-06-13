Kaymakam Bayguş'tan Öğrencilere Kitap Okuma Etkinliği

Kaymakam Bayguş'tan Öğrencilere Kitap Okuma Etkinliği
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Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Şerife Memiş Uçar İlkokulu ve Dazkırı Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik, öğrencilerin kitap sevgisini artırmayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Gizem Bayguş, Şerife Memiş Uçar İlkokulu ve Dazkırı Halk Kütüphanesi iş birliğiyle düzenlenen kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu.

Öğrenciler, öğretmenler ve kütüphane görevlilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kitap sevgisini artırmak ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Kaymakam Bayguş, burada yaptığı konuşmada, okumanın bireysel gelişim ve toplumun ilerlemesindeki önemine değindi. Bayguş "Okuma alışkanlığı, bilgi birikimimizi artırır ve ufkumuzu genişletir. Gençlerimizi kitapla buluşturmak, onların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesini sağlar" ifadelerini kullandı.

Etkinlik çerçevesinde, öğrenciler seçtikleri kitapları sesli okurken, kütüphane tarafından da çeşitli kitap önerileri ve okuma teknikleri paylaşıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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