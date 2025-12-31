Haberler

Kaymakam Başkapan, Günlüce'de kurum çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Günlüce köyünü ziyaret etti.

Kaymakam Başkapan, Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan ve beraberindeki heyet ile birlikte Günlüce Şehit Adem Çağlayan İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okulda öğrencilerin derslerine katılan Kaymakam Başkapan, öğrencilerle sohbet ederek derslerinde başarılar diledi.

Kaymakam Başkapan daha sonra köyde bulunan sağlık ocağını ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Program kapsamında hane ziyaretleri de gerçekleştiren Kaymakam Başkapan, köyde yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek hal ve hatırlarını sordu. Ardından köy mezarlığında bulunan şehit kabirleri ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsa Çobankaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özden, İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Fethiye Güven, İlçe Özel İdare Müdürü Adem Tuncel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hasan Tansoy ile Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
