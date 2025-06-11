Kaymakam Ateş, Öğrencilerin Evlerine Misafir Oluyor

Kaymakam Ateş, Öğrencilerin Evlerine Misafir Oluyor
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilerin evlerine konuk olarak onların eğitim hedefleri ve ders durumları hakkında bilgi alıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğitim süreçlerine destek vermek amacıyla yürütülen "Misafirim Kaymakamım" projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş öğrencilerin evlerine konuk olmayı sürdürüyor.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenler eşliğinde, Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çetin Şen ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Beyza Gürgen'in evlerine misafir oldu. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, onların eğitim hedeflerini dinledi ve gelecek planları hakkında sohbet ederek, öğrencilerin ders durumları ile deneme sınavlarındaki performansları değerlendirildi. Öğrencilerin eksik olduğu konuların sınavlara kadar nasıl telafi edilebileceği konusunda planlamalar yapıldı.

Ailelere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam Ateş, öğrencilere yaklaşan sınavlarında başarılar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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