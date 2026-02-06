Haberler

Sultanhisar'da 'Misafirim Kaymakamım' projesi devam ediyor

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerini ziyaret ederek eğitim süreçlerini değerlendirdi ve öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerine konuk oldu.

Proje çerçevesinde Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerle birlikte Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Sinan İş ile Zafer Ortaokulu özel öğrencisi Öykü Yiğitsoy'un evlerini ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerin aileleriyle bir araya gelinerek eğitim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Ateş, özel öğrenci Öykü Yiğitsoy ile yakından ilgilenerek sosyal uyumu, okul ortamındaki mutluluğu ve arkadaş ilişkileri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

8. sınıf öğrencisi Muhammed Sinan İş ile ise sınav hedefleri üzerine sohbet eden Kaymakam Ateş, okul başarısı ve deneme sınavı sonuçları değerlendirilirken, sınav sürecinde eksik kalan konuların tamamlanmasına yönelik yapılması gereken çalışmalar planlandı.

Ziyaret sonunda öğrencilere başarı dilekleri ileten Ateş, ailelere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
