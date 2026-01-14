Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine misafir oldu

Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine misafir oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek eğitime verilen desteğin önemini vurguladı. Ziyaretlerde velilerle sohbet eden Kaymakam Ateş, öğrencilerin hedeflerini dinleyerek onlara başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerine ziyaretlerine sürdürüyor.

Proje çerçevesinde Eskihisar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ceylin Nur Ulutaş ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Sıpki'nin aileleri evlerinde ziyaret edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, öğrencilerle sohbet ederek hedeflerini dinledi. Eğitimin her aşamasında öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, azimle çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ziyaretlerde velilerle de görüşen Kaymakam Ateş, ailelerin eğitime verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, kendilerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Ateş'e teşekkür etti.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile öğretmenler de katıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı
Altın Küre'de ilginç anlar! DiCaprio'nun annesini tanıştırma girişimi boşa düştü

Hollywood yıldızının annesini tanıştırma girişimi boşa düştü: Annem...
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı

Düğünü kana bulayan yorgun merminin sahibinin kimliği şoke etti