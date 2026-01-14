Kaymakam Ateş, öğrencilerin evine misafir oldu

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında öğrencilerin ailelerine ziyaretlerine sürdürüyor.

Proje çerçevesinde Eskihisar Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ceylin Nur Ulutaş ile Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Tuğçe Sıpki'nin aileleri evlerinde ziyaret edildi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, öğrencilerle sohbet ederek hedeflerini dinledi. Eğitimin her aşamasında öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Kaymakam Ateş, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılar dileyerek, azimle çalışmaları gerektiğini vurguladı. Ziyaretlerde velilerle de görüşen Kaymakam Ateş, ailelerin eğitime verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren veliler, kendilerini evlerinde ziyaret eden Kaymakam Ateş'e teşekkür etti.

Ziyaretlere İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile öğretmenler de katıldı. - AYDIN