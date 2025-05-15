Kaymakam Ateş, Öğrencilere Ev Ziyareti Gerçekleştirdi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, ortaokul ve lise öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, sekizinci sınıf öğrencisi Berke Uslu ve on ikinci sınıf öğrencisi Edanur Kılıç'ın evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Sevgili öğrencilerimiz Edanur ve Berke'nin evlerine misafir olduk. Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle beraber 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Yasemin Lütfiye Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Edanur Kılıç ve Atça Hadıloğlu İbrahim Uzunırmak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Berke Uslu'nun ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız öğrencilerimizle sohbet edip, hedeflerini dinledi. Öğrencilerimizin okul içi durumu ve deneme sınavları değerlendirildi. Eksik olduğu konuların sınava kadar giderilmesi için yapılması gerekenler planlandı. Öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyor, ailelerimize misafirperverlikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN