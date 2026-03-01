Haberler

Kaymakam Ateş, İlçe Jandarma personeliyle buluştu

Kaymakam Ateş, İlçe Jandarma personeliyle buluştu
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ilçe jandarma komutanlığına ziyarette bulunarak, jandarma personelinin Ramazan ayını kutladı ve onların özverili çalışmalarına teşekkür etti. Güvenlik çalışmalarının önemine değinerek, başarılar diledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı, karakol komutanları ve görevli personelle bir araya geldi.

Ziyarette, ilçenin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan jandarma personelinin Ramazan ayını tebrik eden Kaymakam Ateş, özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için görev yaptığını vurgulayan Kaymakam Ateş, bu kapsamda jandarmanın vatandaşların huzur içinde yaşaması için büyük bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti. Ziyaret kapsamında ilçe genelinde yürütülen asayiş, trafik ve güvenlik çalışmaları hakkında İlçe Jandarma Komutanı'ndan bilgi alan Kaymakam Ateş, özellikle kırsal mahallelerde yürütülen denetim ve önleyici hizmetlerin önemine dikkat çekti. Ziyaret sonunda tüm personele görevlerinde kolaylıklar dileyen Ateş, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile ziyaretini sonlandırdı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
