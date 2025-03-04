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Kaymakam Ateş, Eskihisar Mahallesi'ndeki Sağlık Evi'ni Ziyaret Etti

Kaymakam Ateş, Eskihisar Mahallesi'ndeki Sağlık Evi'ni Ziyaret Etti
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Eskihisar Mahallesi'ndeki Sağlık Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve mevcut durum ile ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Eskihisar Mahallesi'ndeki Sağlık Evi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, İlçe Başhekimi Emre Demirel ve diğer kurum amirleri ile birlikte Eskihisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Sağlık Evini ziyaret etti. Kaymakam Ateş, Sağlık Evi'nde incelemelerde bulunarak mevcut durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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