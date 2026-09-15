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Kaymakam Ateş, Atça’da vatandaşların kapısını çaldı

Kaymakam Ateş, Atça’da vatandaşların kapısını çaldı
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Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, ’Aile Ocağımız’ projesi kapsamında Atça Mahallesi’nde ikamet eden iki aileyi evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Aile Ocağımız' projesi kapsamında Atça Mahallesi'nde ikamet eden iki aileyi evlerinde ziyaret ederek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 'Aile Ocağımız' projesi kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerde Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Atça Mahallesi'nde yaşayan Müge Öztürk ve Nurver Kayalık ailelerinin hanelerine konuk oldu. Ailelerle yakından ilgilenen Kaymakam Ateş, ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Ateş, ailelere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temennisinde bulundu. Aile Ocağımız projesi kapsamında gerçekleştirilen hane ziyaretleriyle vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının yerinde dinlenmesinin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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