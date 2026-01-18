Haberler

Kaymakam Arıkan'dan Başbağlar Karakolu'na ziyaret

Güncelleme:
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, çığ bölgesindeki incelemelerinin ardından Başbağlar köyünde Jandarma personelini ziyaret ederek moral verdi ve güvenlik hizmetlerini değerlendirdi.

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, beraberindeki heyetle birlikte çığ bölgesinde yürütülen inceleme ve planlama çalışmalarının ardından Başbağlar köyüne geçerek Başbağlar Karakolu'nu ziyaret etti.

Kaymakam Arıkan, karakolda görev yapan jandarma personeliyle bir araya gelerek zorlu kış şartlarında fedakarca görev yapan personele moral verdi. Ziyarette, bölgede yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Arıkan, görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
