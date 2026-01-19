Haberler

Kaymakam Alpay vatandaşları birebir dinliyor

Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, hane ziyaretleri kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde ikamet eden Özbal ailesini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, hane ziyaretleri kapsamında Şerefiye Mahallesi'nde ikamet eden Özbal ailesini evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Furkan Alpay ev ziyaretleri yaparak vatandaşları birebirde dinliyor. Gerçekleştirilen ziyarette Özbal aile bireyleriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Alpay, talep ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Vefa ziyaretleri kapsamında yapılan hane ziyaretlerinin, vatandaşlarla birebir temas kurulması ve sorunların yerinde tespiti amacıyla sürdürüldüğü belirtildi. Kaymakamlık tarafından, vefa ziyaretleri çerçevesinde hane ziyaretlerinin ilçe genelinde önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
