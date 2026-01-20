Haberler

Salihli Kaymakamı Güldoğan, vatandaşın sesine kulak verdi

Salihli Kaymakamı Güldoğan, vatandaşın sesine kulak verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen 'Açık Kapı Milletin Kapısı' buluşmasında Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyerek çözüm için gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşlarla buluşan Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların istek ve şikayetlerini dinledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Güldoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm için ilgili birimlere gerekli yönlendirmelerde bulundu.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına vurgu yapan Kaymakam Güldoğan, "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. 7'den 70'e herkesin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak görevimiz. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin her türlü talep, öneri ve şikayetlerini Açık Kapı birimi aracılığıyla iletebileceklerini de hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Sınırda tehlikeli gerginlik! DEM'liler ve polis arasında arbede çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin