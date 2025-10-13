Haberler

Kaymakam Ali Güldoğan, Vatandaşlarla 'Açık Kapı' Buluşmasında Bir Araya Geldi

Kaymakam Ali Güldoğan, Vatandaşlarla 'Açık Kapı' Buluşmasında Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan, 'Açık Kapı Milletin Kapısı' buluşmasında vatandaşların taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm üretme amaçlarını vurguladı. Güldoğan, her vatandaşın değerli olduğunu belirterek, kamuya ilişkin her türlü talep ve öneri için Açık Kapı biriminin kapısının her zaman açık olduğunu ifade etti.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşların taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla "Açık Kapı Milletin Kapısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Güldoğan, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Güldoğan, "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerli. 7'den 70'e herkesin sorunlarını dinlemek ve yardımcı olmak görevimiz. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamuya ilişkin her türlü talep ve öneri için Açık Kapı birimine başvurabileceğini de hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
