Kaymakam Ali Güldoğan'dan Mahalle Ziyaretleri

Manisa'nın Salihli ilçesinde mahalle ziyaretlerine devam eden Kaymakam Ali Güldoğan, Poyrazdamları, Yağbasan ve Karasavcı mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Güldoğan, halkın dilek ve ihtiyaçlarını yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine Poyrazdamları, Yağbasan ve Karasavcı mahalleleri ile devam etti. Mahalleler hakkında muhtarlardan bilgi alan Güldoğan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Kaymakam Güldoğan, kurum amirleriyle birlikte sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması için gerekli çalışmaların yapılacağını ve takip edileceğini söyledi.

Mahalle ziyaretlerinde Kaymakam Güldoğan'a, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz eşlik etti. - MANİSA