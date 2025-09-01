Kaymakam Ali Güldoğan'dan Açık Kapı Hizmeti

Kaymakam Ali Güldoğan'dan Açık Kapı Hizmeti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesi Kaymakamı Ali Güldoğan, Açık Kapı biriminde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşım sergiledi.

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması için "Açık Kapı" biriminde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, tek tek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açık Kapıda ağırladığı vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Güldoğan "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. 7'den 70'e tüm vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak görevimiz. Onların huzuru için buradayız. Not aldık, notlar aldırdık, gerekenlerin yapılması konusunda talimatlarımızı verdik. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için gelip Açık Kapıya müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı! Sığınakların inşası 120 günde bitecek

Millet bahçelerinin altına gizlenecek, 120 günde işlem tamam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Patron 23, kadınlardan biri 17 yaşında

Fuhuş baskınında böyle yakalandılar! Kadınlardan biri 17 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.