Kaymakam Ali Güldoğan'dan Açık Kapı Hizmeti

Manisa'nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan, vatandaşlarla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması için "Açık Kapı" biriminde vatandaşlarla buluştu.

Vatandaşlarla iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla Kaymakamlık girişinde hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret eden Kaymakam Ali Güldoğan, tek tek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açık Kapıda ağırladığı vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Güldoğan "Her bir vatandaşımız bizim için çok değerlidir. 7'den 70'e tüm vatandaşımızın sorunlarını dinlemek ve onlara yardımcı olmak görevimiz. Onların huzuru için buradayız. Not aldık, notlar aldırdık, gerekenlerin yapılması konusunda talimatlarımızı verdik. Devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz" dedi.

Kaymakam Güldoğan, vatandaşların kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için gelip Açık Kapıya müracaat edebileceklerini sözlerine ekledi. - MANİSA