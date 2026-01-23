Haberler

Sultanhisar Kaymakamı Ateş, kütüphanelerde çalışmaları yerinde inceledi

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar ve Atça Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak kütüphanelerde sunulan hizmetler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, halk kütüphanelerine yönelik ziyaretleri kapsamında Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesi ile Atça Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Sultanhisar İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Kaymakam Ateş, kütüphanede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kütüphanenin fiziki durumu, okuma alanları ve vatandaşlara sunulan hizmetleri yerinde inceleyen Ateş, yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti. Kaymakam Ateş daha sonra Atça Halk Kütüphanesi'ni ziyaret ederek burada sunulan hizmetleri yerinde değerlendirdi. Kütüphanenin işleyişi, kullanıcı kapasitesi ve mevcut imkanlar hakkında yetkililerden bilgi alan Ateş, özellikle öğrenciler ve gençler için kütüphanelerin önemli birer eğitim ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
