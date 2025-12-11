Haberler

Kaymakam Ateş, öğrencilerin misafiri oldu

Güncelleme:
Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında anaokulu ve 8. sınıf öğrencilerinin evlerini ziyaret etti, öğrencilerle sohbet ederek eğitim tavsiyelerinde bulundu.

Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında anaokulu ve 8. sınıf öğrencilerinin evlerine misafir oldu.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yürütülen 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Kaymakam Ali Ekber Ateş, anaokulu ve ortaokul öğrencilerinin misafiri oldu. Bu çerçevede Kaymakam Ateş, anaokulu öğrencisi Beren Etkin ve sekizinci sınıf öğrencisi Mervenur Yuva'nın evlerine misafir oldu. Ziyarette öğrenciler ile sohbet edip, tecrübelerini paylaşan Kaymakam Ateş, ayrıca eğitim hayatlarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyaret ile duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ateş, öğrencilerin ailelerine de misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Konu ile ilgili Sultanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Ali Ekber Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ve öğretmenlerimizle birlikte 'Misafirim Kaymakamım' projesi kapsamında Sabiha Gökçen Anaokulu öğrencisi Beren Etkin ile Zafer Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mervenur Yuva'nın ailelerini ziyaret etti. Kaymakamımız, minik öğrencimiz Beren ile keyifli bir sohbet gerçekleştirerek eğitim yolculuğunda kendisine başarı dileklerini iletti. Öğretmenlerimizden Beren'in gelişimi, sınıf içi uyumu ve eğitim süreciyle ilgili bilgiler alındı. 8. sınıf öğrencimiz Mervenur ile sınav hedefleri ve akademik durumu üzerine değerlendirmeler yapılarak eksik konuların tamamlanmasına yönelik çalışmalar planlandı. Öğrencilerimize başarılar diliyor, misafirperverlikleri için ailelerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
