Haberler

Kaymakam Ahat, Yakupabdal Köyü'nü Ziyaret Etti

Kaymakam Ahat, Yakupabdal Köyü'nü Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yakupabdal köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yakupabdal köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köyde vatandaşlarla sohbet eden Ahat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.

Köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Ahat, vatandaşların sorun ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretin ardından köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl kutlamasında tarihi mesajlar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa tartışmalı yasa onayladı: Tedavisi olmayan hastalara 'ölmeye yardım' yolu açıldı

Avrupa ülkesi tıp dünyasını ikiye bölen kararı devreye aldı

Serkan Kurtuluş 6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi! Cezaevinden çıkarıldığı anlar yayımlandı

6 yıl süren iade sürecinin ardından Türkiye'ye getirildi
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi

Bölgede alarm! Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi
AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden gösteri

Erdoğan'ın mest olduğu an!

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...