Kaymakam Ahat, Yakupabdal Köyü'nü Ziyaret Etti
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yakupabdal köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yakupabdal köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Köyde vatandaşlarla sohbet eden Ahat, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi.
Köyün ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Ahat, vatandaşların sorun ve taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaretin ardından köyde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı