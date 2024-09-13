Üye Girişi
Haberler

Kaymakam Adayları Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Ertaş, adayların nazik ziyaretinden memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti. Ziyaret sırasında tecrübelerini paylaşan Ertaş, kaymakamların rolünün önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Adayları Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kaymakam adayları Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü'yü makamında ağırladı. Adayların nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ertaş, ziyareti için kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında, kaymakam adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Ertaş, devlet hizmetinin önemine vurgu yaptı. İş ve toplum hayatında kaymakamların rolünün kritik olduğuna dikkat çeken Ertaş, genç adaylara görevlerinde başarılar diledi. Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü ise kaymakamlık mesleğine dair hedef ve beklentilerini Kaymakam Ertaş ile paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Hakkı Ertaş Yerel Haberler Politika Fethiye Güncel Yerel

Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşet anları kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kızılcık Şerbeti Görkem hamile mi, kimden hamile? Kızılcık Şerbeti Görkem Ömer'den hamile mi? Nahit Eren kimdir? Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren kaç yaşında? Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Peygamber Efendimiz Mevlid Kandil'inde mi yoksa 20 Nisan'da mı doğdu? Mevlid Kandilinde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili duası nedir, nasıl edilir? Kandil duası! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title