Kaymakam Adayları Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı Ziyaret Etti

Kaymakam Adayları Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş'ı makamında ziyaret etti.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, kaymakam adayları Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü'yü makamında ağırladı. Adayların nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ertaş, ziyareti için kendilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında, kaymakam adaylarıyla tecrübelerini paylaşan Ertaş, devlet hizmetinin önemine vurgu yaptı. İş ve toplum hayatında kaymakamların rolünün kritik olduğuna dikkat çeken Ertaş, genç adaylara görevlerinde başarılar diledi. Muhammed Yavuz ve İbrahim Halil Sürücü ise kaymakamlık mesleğine dair hedef ve beklentilerini Kaymakam Ertaş ile paylaştı. - MUĞLA