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Kayısı Üreticisi Levent Fatih Günay, 2 Üniversite Bitirerek Öğretim Üyesi Olma Hedefine İlerliyor

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Malatya'da yaşayan kayısı üreticisi Levent Fatih Günay, 32 yaşından sonra 2 üniversite bitirerek yüksek lisans yapma hedefine doğru ilerliyor. Günay'ın azmi ve başarısı çevresinden tam not alıyor.

Malatya'da yaşayan kayısı üreticisi Levent Fatih Günay, 32 yaşından sonra 2 üniversite bitirdi. Şu an felsefe bölümü son sınıfında okuyan ve 3'üncü üniversiteyi bitirmeyi hedefleyen Günay, yüksek Lisans yaparak öğretim üyesi olma hedefine doğru ilerliyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözene Mahallesi'nde yaşayan kayısı üreticisi Levent Fatih Günay, 32 yaşından sonra açık öğretim ile 2 üniversite bitirdi. Şimdi ise yine başka bölümde son sınıf okuyan Günay, Yüksek Lisans yapıyor. Günay'ın hedefi ise öğretim üyesi olabilmek.

43 yaşındaki 4 çocuk sahibi Levent Fatih Günay'ın okuma azmi görenleri kendisine hayran bırakıyor. Gözene Mahallesi'nde kayısı üreticiliğinin yanı sıra tavuk çiftliği de işleten Günay, 32 yaşına kadar ortaokul mezunuydu. İçindeki okuma azmi sayesinde o yıllar açık lise okuyan Günay, sonrasında üniversite sınavına girerek ön lisans Sosyal Hizmet bölümünü kazandı. Bu bölümü bitirdikten sonra yine sınava giren Günay, İnönü Üniversitesi'nin 4 yıllık Sosyoloji bölümünü kazandı ve buradan da mezun oldu. İki üniversiteyi bitiren kayısı üreticisi Günay frene basmadı ve yine sınava girdi. Bu sefer de aynı üniversitenin 4 yıllık Felsefe Bölümünü kazanan Günay, şimdi son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor hem de kayısı bahçesinde çalışıyor.

Kayısı hasadının başladığı bu günlerde gündüzleri yoğun tempoda çalışan Günay, Alevilik Bektaşilik Araştırma Enstitüsünde yüksek lisans de yapıyor. Hem tez çalışan hem de çiftçilik yapan Günay'ın bu okuma azmi ise çevresinden tam not alıyor. Okumasında çevresinin büyük etkisinin olduğunu söyleyen Günay, en büyük hedefi ise tezini iyi bir şekilde tamamlayıp öğretim üyesi olabilmek.

20 yıl önce birlikte ortaokul okuduğu arkadaşlarının şuan ki durumunu öğrenince çok şaşırdığını da ifade eden Levent Fatih Günay, gençlere de tavsiyelerde bulundu. Okumanın önemine değinen Günay, "Para bir şekilde kazanılır. Gerek işçilikle, gerek sanatla, gerek ustalıkla ama okumayı bu imkanlar, destekler varken, aileleri arkasındayken okumadan vazgeçmesinler. Yenilgi yenilgi, bir zafer kendilerini bekliyor, asla pes etmesinler" ifadelerine yer verdi.

Evinin bir köşesini kütüphane yaptığını da ifade eden Günay, Alevilik üzerine hazırladığı tez çalışması esnasında da saz çalmayı öğrendiğini söyledi. Yüksek lisansa başladığında deyişleri çalma dersi ile saz çalmayı daha iyi öğrendiğini belirten Günay, "Üzerimde emeği olan Mehmet Dönmez' hocama özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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