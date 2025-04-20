Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

Kayıp Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde jandarma ekipleri, başıboş dolaşan bir küçükbaş hayvanı bularak sahibine teslim etti. Hayvanın sahibi, ekiplerin çalışmasından memnun kaldı.

Kayıp küçükbaş hayvanı jandarma buldu

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde Jandarma ekiplerinin bulduğu küçükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Yerköy'de önleyici devriye faaliyetlerini gerçekleştiren Jandarma personeli, başıboş olarak dolaşan küçükbaş hayvanı fark etti. Araştırma yapan ekipler, hayvanın Çakırhacılı Köyünde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan Ş.C.'ye ait olduğunu belirledi. Bulunan hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarama personeli, hayvan hırsızlıkları hakkında bilgilendirme yaparak, hayvanların başıboş olarak bırakılmaması için uyarıda bulundu. Hayvanını teslim alan vatandaş, Jandarma ekiplerine duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.