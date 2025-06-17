Kayıp Feleknaz Keskin İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

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Hakkari'de 9 Nisan'dan beri kayıp olan Feleknaz Keskin için emniyet güçleri geniş çaplı arama faaliyetlerine yeniden başladı. 90 kişilik uzman ekip, zorlu arazide detaylı tarama yapıyor.

9 Nisan'dan bu yana kayıp olan Feleknaz Keskin için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

HAKKARİ – Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, 9 Nisan'dan bu yana kayıp olan Feleknaz Keskin için geniş çaplı arama çalışmalarını yeniden başlattı.

Hakkari'de 9 Nisan'dan bu yana haber alınamayan Feleknaz Keskin'ibulmak amacıyla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeniden başlatılan çalışmalarda yoğun ve çok yönlü bir arama faaliyeti gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 90 kişilik uzman ekip, Keskin'in kaybolduğu Katramas Deresi'nden Seyir Tepesi'ne kadar uzanan bölgede detaylı bir tarama yaptı.

Ekipler, zorlu arazi şartlarına rağmen karadan yürütülen çalışmalara ek olarak dron desteğiyle havadan da tarama faaliyetlerini sürdürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİMAR KAYA - Yerel
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