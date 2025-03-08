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Kaybolan Öğretmen Tanju Oğuz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaybolan Öğretmen Tanju Oğuz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan öğretmen Tanju Oğuz, cenaze töreniyle uğurlandı. Törene çok sayıda kişi katıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kaybolan ve aramaların üçüncü gününde Akçakışla göletinde ölü olarak bulunan Tanju Oğuz, meslektaşları ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Öğretmen Tanju Oğuz, 4 Mart Salı günü 23.00 sularından itibaren kayıp olarak aranıyordu. 7 Mart Perşembe günü 16.00'da arama çalışmalarının yürütüldüğü Akçakışla Göletinde cansız bedenine ulaşılan Oğuz'un cenaze merasimi memleketi olan Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlendi.

Törene Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, merhumun ailesi, yakınları, öğretmen arkadaşları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Sarıkaya Çarşı Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Tanju Oğuz'un cenazesi Sarıkaya Mezarlığına defnedildi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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