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Kaybolan Manda 50 Kilometre Uzakta Bulundu

Kaybolan Manda 50 Kilometre Uzakta Bulundu
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Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan bir manda, 3 gün sonra Ağrı'nın Patnos ilçesinde bulundu. Manda, kaybolan üreticisinin kendisine ait olduğunu öğrenen bir komşusu tarafından bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kaybolan manda, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Ağrı'nın Patnos ilçesi kırsalında bulundu.

Malazgirt'in Nurettin Köyü Muhtarı Ekrem Dinç, köylerinde birkaç büyükbaş hayvanla geçimini sağlayan bir üreticinin mandasının 7 Mayıs öğleden sonra kaybolduğunu hatırlattı. Ahırdan kaçan mandanın 3 günlük yavrusunun bulunduğunu dile getiren Dinç, köylülerin seferber olduğunu, atlarla arazide arama yaptıklarını ancak bulamadıklarını anlattı. Mandanın 3 gün sonra Ağrı'nın Patnos ilçesi kırsalında tesadüfen bulunduğunu aktaran Dinç, şunları söyledi:

"Bölgede bir kişi sabah namazına kalkıyor ve bakıyor kapısının önünde bir manda. Kimin olduğunu bilmiyor ve ahırına alıp bağlıyor ama civara da haber salıyor. Komşularından biri bizim köyden birini görüyor ve sohbet sırasında mandanın üreticimizin hayvanı olduğu ortaya çıkıyor."

Köye getirilen mandanın yavrusunu görünce çok sevindiğini anlatan Dinç, "Murat Nehri'ni nasıl geçmiş, oraya nasıl gitmiş anlayamadık. Tepeleri, engelleri aşarak Patnos'a yürümüş, çok şaşırdık. Ayakları yara içinde. Başka ciddi bir sağlık sorunu yok. Üreticimiz de çok sevindi" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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