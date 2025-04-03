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Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk 12 Saat Sonra Ormanda Bulundu

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya, 12 saatlik arama çalışmaları sonucunda bulundu. Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katıldığı aramalarda kayıp çocuk, ormanlık alanda sağlık durumu iyi bir şekilde bulundu.

Kaybolan 9 yaşındaki çocuk 12 saatlik çalışmanın ardından ormanda bulundu

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan 9 yaşındaki çocuk, 12 saat süren çalışmalar neticesinde ekipler tarafından bulundu.

Olay, dün Çankırı'nın Ilgaz ilçesi Süleymanhacılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Ayaz Hamdi Kaya'dan haber alamayan yakınları, yetkililere kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Kastamonu ve Ankara'dan destek ekiplerin katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. 2 iz takip köpeği ve 2 dronun kullanıldığı, toplam 107 personelin katıldığı arama çalışmaları neticesinde Ayaz Hamdi Kaya, 12 saatin ardından köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kayı köyü mevkiindeki ormanlık alanda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaybolan 9 Yaşındaki Çocuk 12 Saat Sonra Ormanda Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Yerel
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