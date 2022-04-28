Kaybettiği kimliği başına dert açtı

ERZURUM (İHA) - Erzurum İspir Karakarmış, Sarıçay Mahallesinde yaşayan Yaşar Keleş kaybettiği kimliği yüzünden zor günler geçiriyor. Adına çıkarılan telefonla başkalarının taciz edildiğini söyleyen Keleş, "kimliğimi kaybettim perişan oldum" dedi.

Keleş, "4,5 yıl önce Erzurum'a gittim. Erzurum'da arabaya lastik aldım arkadaşın arabasına koydum. O adamın parasını vermek için kimlik ve ehliyet cüzdandaydı o sırada kimlik ve ehliyetim düşmüş. İspir'e geldiğim de evde fark ettim, eve geldikten sonra Erzurum'da alış veriş yapıp geldikten sonra üzerimi toparlamaya başladım ne harcamışım baktım ve kimlik ve ehliyetim yok orda para çıkarırken düşmüş fark edemedim. İspir, Nüfus dairesine geldim, Trafiğe gittim kimliğimi ve ehliyetimi aldım. 4,5 yıl önce kaybettiğim ve kayıp ilanı yapmama rağmen kimlik ve ehliyetimi almama rağmen şimdi birilerin eline geçmiş, O kimlikler ile uğraşmışlar Jandarma'ya ifade veriyorum herhalde Kastamonu'nda telefon sapıklığı gibi birşeyler yapmışlar. Van'da ne yapmışlar bilmiyorum Kredi falan başvurmuşlar ama çekememişler benimle sanki ortakmışlar gibi iş yapmışlar. Şirket olmamış o iki isim var orda sanki onlar ile ortakmışım gibi işlem yapmaya çalışmışlar. Yetkililerden yardım bekliyorum vatandaşlara sesleniyorum kimliğinize sahip olun" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel