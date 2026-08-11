Hatay'da Fırıncıların Kavurucu Sıcak Mesaisi: Günde 5 Litre Su Tüketiyorlar

Hatay'da etkisini artıran kavurucu sıcaklarda, fırınlarda ustaların ocak başında bunaltan mesaisi sürüyor. Ustalar, sıcaklığa karşı günde 5 litreye yakın su tüketiyor.

Akdeniz bölgesinde etkili olan kavurucu sıcaklar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, en çok zorlanan meslek gruplarından biri de fırıncılar oluyor. Gün boyu yüksek sıcaklıktaki fırınların başında çalışan ustalar, dışarıdaki sıcaklığın 40 dereceyi aştığı günlerde fırın önünde hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olduğunu belirtiyorlar. Yoğun sıcağa rağmen vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için mesailerini sürdüren fırıncılar, gün içerisinde bol su tüketerek serinlemeye çalışıyor. Yıllardır fırın başında sıcağa karşı mesai yapan Mehmet Sönmez, bu sıcaklıklara karşı tek çözümün mesleği bırakmak olduğunu söyledi.

Sıcak havalarda bol su tüketerek ocak başında dayandığını söyleyen Mehmet Sönmez, "Havalar toz içinde ve çok sıcak oluyor, yaşlı olduğum için zorlanıyorum. Ben burada ocakçıyım. Fırında çalışmak zorluyor ama sonuçta ekmek parası. Bu işe yıllarımızı verdiğimiz için saat belli olmuyor ve iş olduğu sürece çalışıyoruz. Günde rahat üç tane 1 buçuk litrelik su içiyoruz ama sıcaklar çok etkiliyor. Bu sıcaklıklara karşı tek çözüm mesleği bırakmak, başka bir yolu da yok. Sıcak olduğu zaman su içiyorsun ama tekrardan su vücudundan geri çıkıyor. İş olmadığı zaman dışarıya gidip hava alıyoruz" dedi.

"Kimi fırıncılığı çok severek yaptığı için onlara sıcak etki etmez ama sevmeden yapılan her iş çok zordur"

Fırıncılık işini sevene sıcakların etki etmediğini söyleyen Hilmi Kara, " Hatay'da havalar çok aşırı sıcak. Toz, sıcak ve yüksek derecede nem var. Fırın karşısında çalıştığımızda bayağı bir sıcaklara maruz kalıyoruz. Hava sıcaklığı 35 ila 40 dereceye kadar çıkıyor ve çok zorlanıyoruz. Halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Bu işte 25 yıllık işletme sahibiyim ve sıcaklar için çözümümüz sadece vantilatör ve Hatay'ımızın rüzgarı var. Başka da çözümümüz yok. Günde ortalama üç ile beş litre arası su tüketiyoruz. Bu işi meslek aşkı ile alakalı, sıcağı sevip sevmemekle alakalı değildir. Kimi fırıncılığı çok severek yaptığı için onlara sıcak etki etmez ama sevmeden yapılan her iş çok zordur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı