Kavak TOKİ'de kura heyecanı: 212 konut için geri sayım başladı

Samsun'un Kavak ilçesinde yapımı tamamlanma aşamasına gelen 212 TOKİ konutu için hak sahiplerinin beklediği kura çekiminin tarihi açıklandı. Konut belirleme kurası 3 Haziran'da canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Kavak ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde inşası hızla devam eden ve sona yaklaşılan 212 TOKİ konutunda kura heyecanı yaşanıyor. Hak sahibi vatandaşların konutlarının belirleneceği kura çekimi, 3 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de TOKİ tarafından canlı yayınla yapılacak. Kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden vatandaşların takip edebilmesi için canlı olarak yayınlanacak.

Projede 166 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 olmak üzere toplam 212 konut bulunuyor. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahipleri, 15 Haziran-26 Haziran 2026 tarihleri arasında Ziraat Bankası şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmelerini imzalayabilecek.

Yetkililer, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulunurken, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı