Katar Emiri'nin Amfibi Nakliye Gemisi Al Fulk İstanbul'da Demirledi
İtalyan Fincantieri tarafından inşa edilen ve hava savunma görevleri için tasarlanan Al Fulk amfibi nakliye gemisi, İstanbul Harem Limanı'na demirledi. 550 kişilik kapasitesi ve çeşitli operasyonel yetenekleri ile dikkat çeken gemi, 2024'te Katar'a teslim edilecek.

Katar emiri Donanması için İtalya'da inşa edilen amfibi nakliye gemisi Al Fulk (L141), İstanbul'da Harem Limanı'na demirledi. Limana demirleyen gemi havadan görüntülendi.

Fincantieri tarafından Palermo ve Muggiano'daki tersanelerde üretilen gemi, 24 Ocak 2023'te Palermo'da denize indirildi, 2024 sonunda ise Katar'a teslim edildi. 143 metre uzunluğunda ve 21,5 metre genişliğindeki gemi, 550 kişilik yolcu kapasitesine sahip. NH90 helikopterlerine iniş imkanı sunan geniş uçuş güvertesi, iki araç rampası, çıkarma gemilerinin kullanılabildiği iç havuzu ve geniş garajıyla çok yönlü operasyonlara uygun donanıma sahip.

RINAMIL standartlarına göre tasarlanan Al Fulk, insani yardım görevlerinden kara kuvvetlerine destek ve savunma operasyonlarına kadar farklı görevlerde kullanılabilecek. Geminin ana görevinin hava savunması olacağı, bu kapsamda Katar'ın El Zubarah sınıfı hava savunma korvetleriyle müşterek çalışacağı belirtildi.

Amfibi gemide, Leonardo'nun Kronos çok fonksiyonlu radarı ile yeni nesil Kronos Güç Kalkanı L-Bant radarı bulunuyor. Bu radar sayesinde gemi, uzun menzilli hava görüntülerini korvetlerle paylaşarak Katar Emiri Deniz Kuvvetleri'nin hava savunma kapasitesini artıracak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
