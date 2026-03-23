Katar'da helikopterin düşmesi sonucu şehit olan ASELSAN teknisyenleri için töreni düzenlendi

Katar'daki helikopter kazasında şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için cenaze töreni düzenlendi.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik bir arıza nedeni ile kaza kırıma uğrayıp denize düşmesi sonucu 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu. ASELSAN teknisyenleri, Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına şehitlerin aile ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol katıldı.

Cenaze töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şehit yakınlarına destek oldu.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın naaşları, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. - ANKARA

