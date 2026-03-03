Haberler

Katar Savunma Bakanlığı: "2 balistik füze daha engellendi"

Güncelleme:
Katar Savunma Bakanlığı, İran'dan gerçekleştirilen saldırılara karşı 2 balistik füzeyi daha engellediğini açıkladı. Şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Katar hükümetinden, İran'dan gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin 2 balistik füze saldırısının daha hedefi olduğunu duyurarak, "Tehdit tespit edilir edilmez önceden onaylanmış operasyonel planlara uygun olarak derhal ele alınmış, her iki füze de de Katar topraklarına ulaşmadan engellenmiştir" ifadelerine yer verildi. Yapılan bir diğer açıklamada ise şimdiye dek 3 seyir füzesi, 98 balistik füze, 24 İHA ve 2 Su-24 savaş uçağının etkisiz hale getirildiği aktarıldı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
