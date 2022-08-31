Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu yerel: Erenköy Mahalle sakinlerinden Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

Yerel Haberler

Kastamonu yerel: Erenköy Mahalle sakinlerinden Başkan Bozkurt'a teşekkür ziyareti

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Eskişehir İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahalle sakinleri mahalleye kazandırılacak olan sosyal tesis için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

Eskişehir İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahalle sakinleri mahalleye kazandırılacak olan sosyal tesis için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ziyaretinde bulundular.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un mahalle ziyaretleri çerçevesinde Erenköy Mahallesine gerçekleştirmiş oldukları ziyaret sonucunda sosyal tesis projesi hayata geçiriliyor. 455 metrekare kapalı alanı ile düğün, toplantı, mevlüt gibi etkinliklerde kullanılması amacıyla mahalle sakinlerinin ortak ihtiyaçlarını karşılayacak olan sosyal tesis projesinin 90 günde bitirilmesi planlanıyor. Yaklaşık 4 milyon TL yatırım bedeli olan Erenköy Mahallesinin sosyal tesis projesinin mahalleye kazandırılmasından dolayı memnuniyet duyan Erenköylü Mahalle sakinleri Başkan Bozkurt'a makamında teşekkür ziyaretinde bulunurken, Başkan Bozkurt ise "Erenköy Mahallemizde hayata geçireceğimiz sosyal tesisimizin mahallemize ve İnönü'müze hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erenköy Mahalle sakinleri mahalleye kazandırılacak sosyal tesis için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'a teşekkür ederken, ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Bozkurt Eskişehir Bozkurt Erenköy Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title