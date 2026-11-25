Kastamonu Valiliği görevine Vali Kadir Çakır atandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muş Valiliği görevine atanırken, Kastamonu Valiliği görevine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Muş Valiliği görevine atanırken, Kastamonu Valiliği görevine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında mülki idare amirliklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Kararnameyle Kastamonu Valisi Meftun Dallıu, Muş Valiliği görevine atandı Dallı'nın yerine Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır, Kastamonu Valisi olarak atandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı