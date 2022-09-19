Kastamonu haberleri: Hanönü'de Gaziler Günü kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Gaziler Günü dolayısıyla Hanönü Atatürk Meydanında yer alan Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Jandarma Astsubay Çavuş Tugay Bolat, "Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, tutkalıdır, olmazsa olmazıdır. O değerler ile yaşar, o değer ile nefes alır, millet olmanın bilincine varır. Milletlerin dinamiğidir, güç kaynağıdır. İşte bu gaziliktir" ifadelerine yer verildi.

Törene kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye başkanı Serkan Uçar, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Tören sonunda kaymakam Tolga Değirmenci, gaziler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KASTAMONU