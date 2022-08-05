Kastamonu yerel haberleri | Kastamonu Belediyesinin Olukbaşı Hizmet Binası törenle açıldı

Kastamonu Belediyesinin Olukbaşı Hizmet Binası törenle açıldı

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi'nin Olukbaşı Hizmet Binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından Saraçlar Mahallesi'ndeki vatandaşların işlerini kısa süre içerisinde görebilmeleri için hayata geçirilen Olukbaşı Hizmet Binası törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu, MHP Kastamonu İl Başkanı Emin Çınar, İl Genel Meclisi Başkanı Güray Parçal ile mahalle muhtarları, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, hizmetlerinin ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, bununla beraber, birlik ve beraberlik içerisinde geleceğin memleketini hazırladıklarını söyleyerek, "Bir hafta arayla iki tane hayırlı hizmetin birinin temelini attık, diğerinin açılışını yapıyoruz. Yaz ayları Kastamonu gibi kış memleketlerinde, kısa sürede çok iş yapmanız gereken günler oluyor. Onun için bizde çok fazla şey sığdırmak istedik, onun için sıklıkla sizlerle bir araya geliyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyor olmanın verdiği mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Olukbaşı oluksuz olmaz dedik, hizmet binası da ihtiyaç idi, hem muhtarlığımız hem hizmet binamız bir araya geliyor. Bir oda da ayırabilirsek, şehrin girişinde gidilecek yerleri soran turistlerimiz için de turizm bilgi alma ofisi gibi olacak. Millet bahçesi çok yol aldı, Karaçomakın hemen yanındaki baraj kenarında da çalışmalar devam ediyor, İl Özel İdaresi'nden aldığımız eski botanik parkının olduğu yeri de şehrin hizmetine sunacağız inşallah. Alt yapı eksiği olan yerlerde alt yapıyı tamamlıyoruz, hemen hemen Mehmet Akif'te asfaltlanmadık yer kalmadı, alt yapısını tamamladıkça asfaltını da yapıyoruz. Şehrin görüntüsü çok önemli, zaten unvanımız var temiz şehir Kastamonu diye, maneviyatın başkenti Kastamonu diyoruz. Birlik beraberlik içerisinde hem ülkemizi hem memleketimizi geleceğe hazırlama noktasında birlik beraberliğimiz daim olsun, hem de yapacağımız hizmetlerde Allah hepimize güç kuvvet versin. Su çok rahatlıkla içilebilir bir Su, herkes kana kana içebilir" dedi.

Hayatını kaybeden bir belediye çalışanın olmasından dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Başkan Vidinlioğlu, "Son dönemde belediye çalışanlarımızdan kayıplar verdik, anne babalarından kayıplar verdik. Bütün belediye ailesi olarak bir ve beraberiz. Ölenlerimize rahmet hepimize sabır diliyorum, başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun. İnanan insanlarız, vakit saat geldiği zaman ne bir saniye ileri ne bir saniye geri" diye konuştu.

Beyçelebi Mahallesi Muhtarı Rıfat Cozuroğlu ise, "Sesime kulak veren belediye başkanım ve emeği geçen belediyenin tüm personeline çok teşekkür ediyorum, yaklaşık 6 yıldır bu oluk için bu bina için uğraşım vardı, çok teşekkür ediyorum. Buradan bol bol su içmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.