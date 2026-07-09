Gece yarısı ayılarla karşılaşan vatandaşlar panik yaşadı: O anlar kamerada

Kastamonu'da otomobil ile seyir halindeyken yoldaki iki yavru ayıyla karşılaşan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Karaçomak köyü mevkiinde dün gece saatlerinde, otomobil ile seyir halinde olan vatandaşın önüne iki yavru ayı çıktı. Yavru ayıları gören sürücü, kısa süreli panik yaşadı. Ayıların hareketlerini izleyen otomobilin sürücüsü, ayının üzerine geldiğini zannederek korku içerisinde geri manevra yaparak uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşın korna çalmasının ardından ayılar koşarak uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı