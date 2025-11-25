Haberler

Kastamonu'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü

Kastamonu'da Yoğun Sis Görüş Mesafesini 50 Metreye Düşürdü
Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.

Kastamonu'da etkili olan yoğun sis, şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürdü.

Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, kent merkezinin yanı sıra şehirlerarası kara yollarında görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, yoğun sis nedeniyle hızlarını azaltarak kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, kazaların önüne geçmek için takip mesafesinin korunması ve aşırı hızdan kaçınılması konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Kent merkezini kaplayan sis tabakası ise havadan ile görüntülendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
