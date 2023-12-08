Kastamonu'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü. Kastamonu-Ankara karayolu ve çevre yollarında da yoğun sis sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

- Kastamonu'da yoğun sis etkili oluyor

KASTAMONU - Kastamonu'da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.

Kastamonu'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri ve il merkezini etkisi altına alan yoğun sis sebebiyle yer yer görüşme mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kastamonu-Ankara karayolu ve çevre yollarında da yoğun sis sebebiyle sürücüler hızlarını düşürerek ilerliyor.

Sisin yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olması bekleniyor.