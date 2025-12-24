Haberler

Kastamonu'da dron ile tespit edilen 4 kaçak avcıya cezai işlem

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, dron ile tespit ettikleri 4 kişinin yasa dışı avcılık yapması nedeniyle cezai işlem uyguladı ve 3 yarı otomatik tüfeğe el koydu. Ekipler, yaban hayatın korunması için denetimlerine devam edecek.

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen koruma ve kontrol faaliyetlerinde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 4 kişi, dron ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı, 3 yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için dron ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin dron ve fotokapan teknolojilerinin desteğiyle, doğanın ve yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde dron ile 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından 4 kişiye yasal işlem uygulanırken 3 adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Yapılan açıklamada, dron ve fotokapan desteğiyle, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

ulan oğlum o öldurdugunuz hayvanların yuvalarında bekleyen yavruları var,siz de hiç mi merhamet yok,

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

