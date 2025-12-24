Kastamonu'da dron ile tespit edilen 4 kaçak avcıya cezai işlem
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatın izlenmesi ve kaçak avcılığın önlenmesi için dron ve fotokapan ile denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin dron ve fotokapan teknolojilerinin desteğiyle, doğanın ve yaban hayatının korunması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, yaptıkları denetimlerde dron ile 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti. Ekipler tarafından 4 kişiye yasal işlem uygulanırken 3 adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.
Yapılan açıklamada, dron ve fotokapan desteğiyle, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - KASTAMONU