Kastamonu'da Yaralı Pelikan Tedavi Altına Alındı
Kastamonu'nun Abana ilçesi sahilinde yaralı halde bulunan pelikan, vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından tedavi için veterinere götürüldü.
Kastamonu'da yaralı halde sahile vuran pelikan tedavi altına alındı.
Kastamonu'nun Abana ilçe sahilinde yaralı pelikanı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce deniz kenarından alınan yaralı hayvan tedavisi için veteriner hekime götürüldü. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel