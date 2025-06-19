Kastamonu'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle ikinci emre kadar Kastamonu'da tüm canlı hayvan pazarlarının kapatıldığını duyurdu.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya hesabından canlı hayvan pazarlarının kapatıldığına dair duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle, ilimiz genelinde hayvan hareketleri ve hayvan alım satımı durdurulmuş, hayvan pazarları kapatılmıştır. Alım-satım ve hayvan hareketlerine dair alınan karara uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır. Hayvan sağlığı ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla tüm yetiştiricilerimizin kurallara titizlikle uyması önemle rica olunur" denildi. - KASTAMONU