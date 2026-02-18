Kastamonu'da yüzlerce vatandaş Ramazan'ı dualarla karşıladı
Kastamonu'da, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yüzlerce vatandaş, Ramazan fenerleriyle yürüyüş yaparak manevi atmosferi paylaştı. Etkinlikte çocuklara fener dağıtıldı ve dua edildi.
Kastamonu'da Ramazan ayının ilk teravih namazı öncesinde yüzlerce vatandaş, ellerindeki Ramazan fenerleriyle yürüdü.
Kastamonu'da Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla yürüyüş düzenlendi. Akşam saatlerinde başlayan programda çocuklara Ramazan fenerleri dağıtıldı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, ellerindeki fenerlerle Kışla Parkı'ndan Nasrullah Camii'ne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında ilahiler söylendi, dualar edildi.
Nasrullah Camii önünde son bulan yürüyüşün ardından İl Müftü Yardımcısı Selim Demir tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından çocuklara ve vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KASTAMONU