Yolu kapanan köydeki hastanın ilaçları için ekipler seferber oldu

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki diyaliz hastasının ilaçları ekipler tarafından ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde ikamet eden diyaliz hastası Ayşe Akdan, köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle ilaçlarını temin edemedi. Ayşe Akdan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından Akdan'ın ilaçları ilçeden temin edildi. Kaymakamlık koordinesinde Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla Akdan'ın ilaçları kendisine ulaştırıldı.

Diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın oğlu Mustafa Akdan, ekiplere teşekkür ederek, "Annem böbrek yetmezliği, kalp ve tansiyon, şeker hastası. Annemin bu hastalıklarıyla ilgili ilaçları vardı. İlaçları sürekli düzenli şekilde kullanması gerekiyordu. İlaçları bittiği için muhtarımız aracılığıyla İlçe Kaymakamımız Sayın İbrahim Şahin Bey tarafından ilaçlarımız bizlere ulaştırılmıştır. Bu vesileyle köyüm adına ve kendi adıma ilçe kaymakamımız ve bizlere ilaçları ulaştıran ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KASTAMONU