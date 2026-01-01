Haberler

Yolu kapanan köydeki hastanın ilaçları için ekipler seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar nedeniyle kapanan köy yolunda diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın ilaçları, Kaymakamlık koordinesindeki ekipler tarafından ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki diyaliz hastasının ilaçları ekipler tarafından ulaştırıldı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde ikamet eden diyaliz hastası Ayşe Akdan, köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle ilaçlarını temin edemedi. Ayşe Akdan, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çatalzeytin Kaymakamlığı tarafından Akdan'ın ilaçları ilçeden temin edildi. Kaymakamlık koordinesinde Çatalzeytin İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla Akdan'ın ilaçları kendisine ulaştırıldı.

Diyaliz hastası Ayşe Akdan'ın oğlu Mustafa Akdan, ekiplere teşekkür ederek, "Annem böbrek yetmezliği, kalp ve tansiyon, şeker hastası. Annemin bu hastalıklarıyla ilgili ilaçları vardı. İlaçları sürekli düzenli şekilde kullanması gerekiyordu. İlaçları bittiği için muhtarımız aracılığıyla İlçe Kaymakamımız Sayın İbrahim Şahin Bey tarafından ilaçlarımız bizlere ulaştırılmıştır. Bu vesileyle köyüm adına ve kendi adıma ilçe kaymakamımız ve bizlere ilaçları ulaştıran ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
54 şehirde okullar tatil edildi! Gözler İstanbul'dan gelecek kararda

54 şehirde okullar tatil edildi