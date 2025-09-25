Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerinden Fidan Dikme Etkinliği
Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın destekleriyle fidan dikti. Etkinlikte ormanların önemi vurgulandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Tarım Kredi Kooperatifi ile Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle ilkokul öğrencileri fidan dikti. Kastamonu Candaroğulları İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Aslı Salman rehberliğinde ağaç dikme etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilere ormanların önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. - KASTAMONU
