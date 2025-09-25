Haberler

Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerinden Fidan Dikme Etkinliği

Kastamonu'da İlkokul Öğrencilerinden Fidan Dikme Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da ilkokul öğrencileri, Orman İşletme Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın destekleriyle fidan dikti. Etkinlikte ormanların önemi vurgulandı.

Kastamonu'da düzenlenen etkinlikte ilkokul öüğrencileri fidan dikti.

Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Tarım Kredi Kooperatifi ile Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı desteğiyle ilkokul öğrencileri fidan dikti. Kastamonu Candaroğulları İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Aslı Salman rehberliğinde ağaç dikme etkinliğine katıldı. Etkinlikte öğrencilere ormanların önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.