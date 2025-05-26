Kastamonu'da Fırtına Elektrik Tellerini Kopardı ve Çatıyı Uçurdu

Kastamonu'da Fırtına Elektrik Tellerini Kopardı ve Çatıyı Uçurdu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle elektrik telleri koparken, bir binanın çatısı yola düştü. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından yaşanan olayda çeşitli bölgelere elektrik kesintisi yaşandı.

Kastamonu'da fırtına, elektrik tellerini kopardı, binanın çatısını uçurdu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle elektrik telleri koparken, bir binanın çatısı uçtu.

Meteoroloji'nin fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da sağanak ile birlikte kuvvetli rüzgar etkili oldu. Tosya ilçesinde etkili olan fırtına sebebiyle Bahçelievler ve Dilküşa mahallelerinde elektrik telleri koptu. Elektrik tellerinin kopması sebebiyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı.

Tosya'da etkili olan bu sert hava olayının ardından ekipler, arıza giderme ve hasar tespiti için sahaya çıktı. Fırtına sebebiyle bir binanın uçan çatısı yola düştü. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı. Rüzgar sebebiyle bir iş yerinin camları ise zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - Yerel
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