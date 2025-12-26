Haberler

Kastamonu'da vatandaşlar Filistin için ses yükseltti

Kastamonu'da İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in saldırıları kınandı. Protesto sırasında, uluslararası hukukun ihlal edilmemesi ve insan haklarının korunması çağrısı yapıldı.

Kastamonu'da cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki insanlık dramı için İsrail'i protesto etti.

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından Kastamonu'da cuma namazı çıkışında basın açıklaması düzenlendi. Nasrullah Meydanı'nda bir araya gelen grup Filistin'de devam eden İsrail saldırılarını kınadıklarını belirterek 'barışçıl şahitlik' çağrısını yeniledi.

Grup adına konuşan TÜGVA Kastamonu İl Temsilcisi Selim Önen, "Gazze'de yaşam, 'normalleşme' değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürmektedir. Uluslararası hukuk, güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa burada yalnızca bir 'kriz' değil, aynı zamanda uluslararası düzenin 'itibar kaybı' yaşanmaktadır. Bugün yaşadığımız iletişim çağında, bir çocuğun soğukta can verdiği haberini 'akış' içinde tüketebiliyorsak, burada bir sorun vardır. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu 'insani yardım' kavramı bile süslenerek tartışmalı hale getiren 'prosedürler' var ise burada bir sorun vardır. Bu çağrımız bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400'ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl 'şahitlik' çağrımızı yineliyoruz" dedi. - KASTAMONU

