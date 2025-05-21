Kastamonu'da Bir Vatandaş Tilkiyi Börekle Besledi

Kastamonu'da Bir Vatandaş Tilkiyi Börekle Besledi
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Kastamonu'nun Küre ilçesinde Soner Yeşiloğlu, köyde karşılaştığı tilkiye börek ikram ederek onu besledi. Yeşiloğlu, bu anları cep telefonuyla kaydetti.

Tilkiyi börekle böyle besledi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Küre ilçesinde bir vatandaş köyde rastladığı tilkiyi börekle besledi.

Kastamonu'nun Küre ilçesi Afşar Köyü'nde yaşayan Soner Yeşiloğlu, karşılaştığı tilkiye seslenerek yanına çağırdı. Yanına gelen tilkiye elindeki börekten veren Yeşiloğlu, tilkiyi bir süre besledi. Yeşiloğlu, tilkiyi beslediği anları cep telefonuyla kaydetti. Verilen böreği yiyen tilki bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSİN TURAN - Yerel
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