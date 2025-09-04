Kask Takmadan Motosiklete Binen 3 Kadın İlgiyi Üzerine Çekti

Eskişehir'de kask takmadan aynı motosiklete binen 3 kadın ilginç bir görüntü oluşturdu.

Cengiz Topel caddesi üzerinde bir kadın sürücü, 26 BBZ 750 plakalı scooter tipi motosiklet ile 2 kadını yolcu olarak taşıdı. Kask veya herhangi bir güvenlik ekipmanı takmadan riskli şekilde seyir eden kadınlar, trafiği tehlikeye düşürdü. Ortaya çıkan ilginç görüntü bir cep telefonu kamerası ile fotoğraflanırken, kadınların motosiklet ile Çarşı Polis Merkezi Amirliği'nin önünden geçerek yollarına devam ettikleri görüldü. - ESKİŞEHİR