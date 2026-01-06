Haberler

Kartepe'deki ünlü otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin gidermemesi nedeniyle iptal edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde faaliyet gösteren The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle iptal edildi.

KAYAK MERKEZİNDEKİ OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Kartepe Belediyesi, ilçedeki kış turizminin önemli tesislerinden biri olan otele ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili kurumlarca tesiste yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bazı eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edildiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu eksiklikler yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilmiş, mevzuat çerçevesinde süre verilmiştir. Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, The Green Park Kartepe Resort Otel'in işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
