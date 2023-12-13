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Kartepe'de 85 yaşındaki Maksude Kızılkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerinin ziyaretiyle büyük mutluluk yaşadı

13 Aralık 2023 10:07 Güncelleme: 10:09 Abone Ol

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, bakımlarını üstlendikleri yaşlı vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından evinde ziyaret edilen Maksude Kızılkaya (85), verilen birçok hizmetten dolayı teşekkür etti ve ekiplerin sık sık ziyaretlerinden dolayı mutlu olduğu belirtti. Kızılkaya, 'Sizler bizim evladımızsınız. Allah hepinizden razı olsun. Mustafa başkanımıza çok selam söyleyin' dedi.